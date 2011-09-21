На шахте в Луганской области погиб 25-летний горняк

В Луганской области на шахте им. Фрунзе государственного предприятия «Ровенькиантрацит» в результате обрушения пород кровли погиб проходчик 1986 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Ровеньковском теркоме Андрея БОРЕЦКОГО.

По его словам, трагедия произошла вчера: во время уборки горной массы в забое 42-го западного вентиляционного штрека произошло обрушение пород кровли, из кровли вывалилось несколько глыб породы, одна из которых придавила проходчика. На шахту оперативно прибыли горноспасатели, которые расчистили завал и при помощи спецоборудования извлекли шахтера.

Операция по спасению длилась примерно 4 часа, все это время проходчик находился в сознании, ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Около 19.00. горняка удалось высвободить, но буквально через 7-10 минут после этого у шахтера произошла остановка сердца.

«К сожалению, реанимационные меры не принесли результата, и проходчик скончался. Семья потеряла кормильца, осиротел сын 2009 года рождения», - сказал А. БОРЕЦКИЙ.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины данной трагедии.