В "Парке Киевская Русь" пройдет международный средневековый фестиваль

23-25 сентября в «Парке Киевская Русь» (с. Копачив, Обуховский район, Киевская область) состоится международный средневековый фестиваль «Гості Стародавнього Києва 15 ст.» с рыцарским турниром «За меч послів».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль пройдет при поддержке Киевской областной государственной администрации и Министерства культуры Украины, а также под патронатом посольств Беларуси, Литвы, Польши и России в Украине.

За «меч Послов» будут соревноваться представители 5 стран: Украины, Беларуси, Латвии, Польши и России. В рамках фестиваля состоятся конный турнир, пешие боевые турниры, дневные и ночные баталии, соревнования лучников, пройдут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, фехтовальные и музыкальные мастер-классы.

Кроме этого, состоится реконструкция штурма средневековой крепости – рыцари продемонстрируют, как когда-то брались укрепленные крепости, представят тактику, которую использовали в то время, и способы обороны осажденного гарнизона.

На территории парка будет создан живописный лагерь, в котором представители клубов исторической реконструкции продемонстрируют жизнь и быт романтического 15 века. Парк также станет местом ярмарки мастеров-умельцев, где будут предложены изделия давних ремесел.

Президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО отметил, что сутью этого фестиваля является желание «показать, что Украина – это славянская, но многонациональная страна. В ее строительстве принимали участие многие народы, которые сейчас являются ее соседями». По словам В.ЯНЧЕНКО, особенностью этого фестиваля станет «максимальная реконструкция событий, которые происходили в 15 веке». Он считает, что нынешние страны-соседи вместе могут решать многие задачи в культурной сфере и такая деятельность может послужить примером для решения проблем в экономической и других сферах.

Он выразил надежду, что этот международный фестиваль станет традиционным и «количество стран станет … еще в два-три раза больше».

Атташе по вопросам культуры Посольства Литвы в Украине Дайва ДАПШЕНЕ призвала всех желающих посетить фестиваль и сказала, что Литва постарается выставить свою команду в рыцарском турнире в следующем году.

Первый секретарь Посольства Беларуси в Украине Владимир НЕРОНСКИЙ отметил, что это мероприятие является объединяющим, сплачивающим страны-соседи. Он добавил, что от Беларуси примут участие в фестивале 4 команды.

Советник, заместитель посла Польши в Украине Дариуш ГУРЧИНСКИ отметил, что в Польше придают большое значение исторической памяти, истории Польши, а также истории ее соседей. «В истории соседей бывают различные страницы, но мы считаем, что сейчас находимся на таком этапе развития, когда можем открыто говорить о тех событиях, которые происходили в прошлом, можем их открыто оценивать», – сказал дипломат. По его словам, от Польши в фестивале примут участие 5 групп исторических реконструкторов и один танцевальный коллектив.