Скандал у Могилева: милиционер продал 21 пистолет и автомат Калашникова

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников районного отдела милиции, которые продавали табельное оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве начальник Департамента внутренней безопасности МВД Украины Александр МЕЧЕТНОЙ.

«В МВД выявлен факт торговли табельным оружием в Коминтерновском отделе Харьковского городского управления внутренних дел. Техник по вооружению, воспользовавшись тем, что начальник отдела наложил резолюцию на определенный документ, на который не имел права налагать ее, вынес из дежурной части районного отдела 23 единицы табельного оружия этого райотделения», - сказал А.МЕЧЕТНОЙ.

Он проинформировал, что указанное лицо в течение августа-сентября реализовало своим же коллегам – сотрудникам милиции оружие по 300-400 грн. Согласно информации А.МЕЧЕТНОГО, мужчина успел продать одну ракетницу, один автомат Калашникова и 21 пистолет.

Правонарушителя выявили работники Департамента внутренней безопасности МВД и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД в Харьковской области.

«На данное время четверо сотрудников, которые причастны к этому, прокуратурой области задержаны и находятся в местах лишения свободы», - отметил А.МЕЧЕТНОЙ.

Обвинение четырем задержанным лицам выдвинуто по статьям 262-263 Уголовного кодекса (Хищение, присвоение оружия или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), в зависимости от того, как будет квалифицировать преступление прокуратура, добавил А.МЕЧЕТНОЙ.

Кроме того, комиссией МВД проводится служебное расследование по факту торговли оружием, по результатам которого будет подписан приказ министра внутренних дел о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, причастных к продаже оружия из числа работников милиции, в том числе руководителей.

По словам А.МЕЧЕТНОГО, оружие приобрели 11 милиционеров этого же райотдела, которые уже уволены. Они объяснили, что покупали оружие с целью коллекционирования и считали, что оно списано.

«Решение о привлечении их к уголовной ответственности – за прокуратурой Харьковской области», - уточнил А.МЕЧЕТНОЙ.

По его словам, проверка показала, что ни один из изъятых у работников правоохранительных органов пистолетов не использовался при совершении преступлений.

А.МЕЧЕТНОЙ также добавил, что во время обыска у начальника указанного райотдела в сейфе «никаких миллионов не было обнаружено и не изымалось».