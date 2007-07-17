Ющенко дал Кабмину 10 дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом поручил Кабинету Министров Украины разработать и утвердить в трехдневный срок комплексный план мероприятий по обеспечению ликвидации последствий аварии грузового поезда, которая произошла 16 июля во Львовской области.

Также Кабинет Министров Украины должен обеспечить ликвидацию в десятидневный срок последствий аварии и решить вопрос о финансировании в полном объеме соответствующих мероприятий; проанализировать причины аварии, для чего создать соответствующую государственную комиссию, и по результатам анализа принять в установленном порядке меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Кроме того, правительство должно принять безотлагательные меры по: обеспечению безопасности населения, проживающего на территориях, которые пострадали в результате аварии; развертыванию сети мобильных пунктов обеспечения населения, в первую очередь детей, инвалидов, лиц преклонного возраста, медицинской неотложной помощью, продуктами питания, питьевой водой, привлекая к работе таких пунктов общественные организации, волонтеров; усиления координации работы органов, уполномоченных осуществлять государственное управление и государственную регуляцию безопасности в сфере перевозки опасных грузов.

Также Кабмин должен разработать и осуществить в соответствии с Законом Украины «О перевозке опасных грузов» программу обеспечения безопасности перевозки опасных грузов.

Кроме того, глава государства поручил Львовской областной государственной администрации предпринять в недельный срок в пределах компетенции безотлагательные исчерпывающие мероприятия по защите населения и территорий, в частности растительного, животного мира и других природных объектов, от последствий, вызванных аварией.

Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Украины при участии Генеральной прокуратуры Украины должны осуществить проверку обстоятельств, повлекших аварию, и по ее результатам принять в установленном порядке соответствующие меры.

Текст указа “О безотлагательных мерах по преодолению последствий аварии во Львовской области” размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 16 июля а 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали со станции Аса (Джамбул, Казахстан) на станцию Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

В результате схождения цистерн были повреждены 50 м железнодорожного полотна, около 100 м контактной сети и три опоры. Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован.

Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей.

Госпитализированы 20 пострадавших.