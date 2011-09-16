Паспортный контроль за обменом валюты - шаг к полицейскому режиму?

В партии «Наша Украина» считают, что введение Национальным банком Украины паспортного контроля за обменом валюты, независимо от суммы денег, начиная от 1 доллара, является еще одним шагом к установлению полицейского режима в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил народный депутат Виктор МАТЧУК.

«Это одно из самых бессмысленных решений нынешней власти, которое не только невероятно усложнит жизнь большинства украинцев, но и нанесет значительный удар по доверию граждан к национальной валюте и украинской экономике в целом», - отметил В.МАТЧУК.

По его словам, «тогда как все правительственные чиновники говорят о стабильности гривни, постановление НБУ является подтверждением того, что в действительности власть ищет инструменты для сдерживания спроса на иностранную валюту».

По мнению депутата, расчеты власти на то, что тотальный контроль за валютными операциями граждан позволит бороться с теневым сектором и уклонением от налогообложения, являются абсолютно безнадежными.

В.МАТЧУК заявил, что реальным результатом этого явно репрессивного решения станет расцвет черного рынка валюты со своим, параллельным к официальному, курсом, рост коррупции в деятельности правоохранительных органов, очередные осложнения для ведения бизнесовой деятельности, а следовательно - увеличение рисков для недополучения нынешних и так незначительных доходов миллионов украинцев.

«Эта власть не способна понять, что исключительно репрессивными методами нельзя обеспечить легальное развитие экономики. Нужна стимулирующая налоговая и регуляторная политика, для того чтобы вести честный бизнес и легализовать зарплаты было выгодно», - отметил депутат.

Однако, по убеждению В.МАТЧУКА, «как показали налоговая и пенсионная реформы, такой подход не входит в планы этого антинародного режима, для которого экономическая политика – это лишь инструмент перераспределения общественного богатства в интересах власти и приближенных к ней олигархов».

Именно поэтому, отметил он, вместо эффективной борьбы с теневыми конвертационными центрами и беспрецедентной коррупцией в сфере госзакупок, землеотвода и лицензирования, власть устанавливает сегодня тотальный контроль за оборотом копеечных средств большинства украинцев.