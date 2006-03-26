Городской голова Хмельницкого попал в больницу

Городской председатель Хмельницкого Николай ПРИСТУПА госпитализирован в стационарное отделение областного кардиоцентра.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердил первый заместитель Хмельницкого городского председателя Василий ОСАДЧИЙ.

По словам заместителя мэра, городской председатель Хмельницкого попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья, в частности, повышения давления, хотя в целом состояние здоровья Н.ПРИСТУПЫ оценивают как не тяжелое.

Как сообщал УНИАН, Комитет избирателей Украины в первой половине дня сообщил, что в Хмельницком избиратели голосуют только по бюллетеням по выборам в Верховную Раду Украины. КИУ также отметил, что Генеральная прокуратура Украины направила в Хмельницкий свою следственную группу для выяснения ситуации на месте.

Позже председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявил о срыве местных выборов в городе Хмельницком. «Теперь слово за правоохранительными органами. Необходимо выяснить, кто довел ситуацию до абсурда, и привлечь к ответственности», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК также допустил, что выборы сорваны определенными политическими силами, которые скоординировали свои действия так, чтобы комиссия отказалась работать. «Я думаю, что там все закончится уголовным делом», - сказал он.