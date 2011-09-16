Людей в селах всё меньше, а сельсоветов всё больше

За годы независимости Украины численность сельского населения сократилась на 2,5 млн. человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета, об этом проинформировал во время совещания-семинара Украинской ассоциации районных и областных советов президент ассоциации, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ.

Характеризуя нынешнее состояние административно-территориального устройства Украины, он привел, в частности, такие статистические данные: «С 1991 года наблюдается тенденция уменьшения количества сельских жителей. За последние 20 лет численность сельского населения сократилась на 2,5 млн. человек, а количество сельских населенных пунктов уменьшились на 348 единиц. Но вместе с тем количество советов увеличились на 1067 единиц».

Также С.ЧЕРНОВ обратил внимание на проблему отсутствия во многих случаях четких границ административно-территориальных единиц. «По данным Госкомзема, в 2010 году в Украине установлены или изменены границы только в 19 тыс. 252 населенных пунктах, что составляет 64,5% от их общего количества», - сообщил президент ассоциации.

По мнению С.ЧЕРНОВА, органы местного самоуправления пользуются большой поддержкой у населения, что крайне необходимо для проведения реформ.

«Общины должны быть самодостаточны и решать 80% своих вопросов самостоятельно», - считает С.ЧЕРНОВ.