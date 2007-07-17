НБУ вводит в обращение юбилейную монету “Олена Теліга” (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию “Выдающиеся личности Украины”, вводит в обращение 19 июля 2007 года юбилейную монету номиналом 2 гривни, посвященную талантливой поэтессе, общественной деятельнице Елене Телиге (1906 – 1942).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, монета изготовлена с нейзильбера, качество чеканки – “специальный анциркулейтед”, масса – 12,8 г, диаметр – 31 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монеты рифленый.

На аверсе монеты на зеркальном фоне вверху полукругом размещена надпись НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, под которым, – малый Государственный Герб Украины, слева номинал – 2/ГРИВНІ, внизу изображен опаленный вишневый цвет, логотип Монетного двора Национального банка Украины и год чеканки монеты – 2007.

На реверсе монеты изображен портрет Е.Телиги, справа от которого размещены надписи: 1906/1942 и полукругом ОЛЕНА ТЕЛІГА.

Художники: Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК (аверс), Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО (реверс). Скульпторы: Владимир ДЕМЬЯНЕНКО, Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО.

Юбилейная монета номиналом 2 гривни является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без каких-либо ограничений по ее номинальной стоимости по всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.