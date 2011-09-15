Филарет: у Кирилла был инфаркт из-за "небратских разговоров" с Владимиром

Главной целью приездов главы Российской православной церкви Патриарха Кирилла в Украину является ограничение или даже ликвидация самостоятельности и независимости Украинской православной церкви Московского патриархата.

Такое мнение высказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Филарет в интервью ЛигаБизнесИнформ, комментируя четвертый в этом году приезд в Украину главы РПЦ.

По мнению Патриарха Филарета, «Россия использует церковь в политических целях. Ведь, когда Патриарх Кирилл приезжает в Украину, он не столько говорит о духовных ценностях, о покаянии людей в своих грехах, сколько говорит о русском мире. Что такое русский мир? Это та же Российская империя в каком-то новом виде. Политика это или нет? Конечно, политика. Это использование церкви с намерением создать новое государство под руководством Москвы. Когда Патриарх Кирилл приезжает сюда и говорит о вступлении Украины в Таможенный союз - а мы знаем, что об этом он говорил во время летнего визита, - разве это духовность? Поэтому, когда он впервые приехал в Украину, и его тут и президент хорошо принял, и правительство, то общественность и СМИ оценили его как политического деятеля. Он занимался больше политикой, чем духовными делами».

«Я не хочу утверждать, что Патриарх ничего не делает духовного. Да, он совершает богослужения, занимается вопросами руководства Украинской православной церкви Московского патриархата. Но при этом главной целью его приездов в Украину, как это сейчас ясно видно, было ограничить или даже ликвидировать самостоятельность и независимость УПЦ МП в управлении. Оставить название, но чтобы митрополит Владимир фактически независимости не имел. Вот Кирилл и ездит по всем епархиям УПЦ, как по своим собственным, забывая, что тут есть свой предстоятель», - говорит глава УПЦ КП.

По его словам, «…Патриарх Кирилл не отказывается от идеи продвижения у нас русского мира. И чтобы ее воплотить в жизнь, УПЦ МП надо лишить самостоятельности, нужно взять Украину под свое непосредственное руководство. Для этого он и продолжает свои визиты. Как реагирует на это митрополит Владимир и вообще УПЦ МП? Безусловно, негативно. Чувствуя такие настроения, Кирилл в прошлом году после службы в Лавре сказал, чтобы Владимир по этому поводу не беспокоился. Раз Патриарх был вынужден говорить на эту тему, значит, опасения у Владимира имели место. А раз епископат и духовенство чувствовали, что их могут лишить самостоятельности, значит, были какие-то действия, направленные на это. В противном случае у Кирилла не было бы поводов говорить об этом публично. Однако поездки патриарха Кирилла продолжаются и после этого заявления. В этом году он уже в четвертый или пятый раз приехал в Украину. И в его планах не только Луганск (патриарх совершает двухдневный визит в Луганскую область - УНИАН), он еще до конца месяца на Буковину собирается приехать. Сами видите, сколько времени он уделяет Украине».

«Но результат все равно негативный, - говорит Патриарх Филарет. - Доказательством служит тот факт, что у него, как сообщают СМИ, после поездки в Украину был инфаркт. Хоть там и говорили, что это вирус какой-то, а на самом деле - инфаркт. Почему? Да потому что между ним и епископатом УПЦ МП, в том числе митрополитом Владимиром, разговоры пошли небратские. В результате патриарх Кирилл заболел».

Также глава УПЦ КП считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «теперь увидел, куда патриарх Кирилл тянет Украину. И то, что Президент в последнее время озвучил твердую позицию, что Украина - государство, и он не позволит, чтобы с таким крупным государством обращались как с младшим братом, свидетельствует о том, что Президент защищает интересы Украины…».

При этом Патриарх Филарет подчеркнул: «Если Украинская церковь, духовная основа государства, будет подчинена Москве, то подчинить само государство уже несложно. Ведь душа у него будет в чужих руках. Поэтому на церковь как на учреждение, влияющее на души людей, Москва возлагает большие надежды. И именно от церкви во многом зависит, будет Украина государством или не будет».