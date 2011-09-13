Украинка заняла второе место на конкурсе «Мисс Вселенная» (фото)

Представительница Анголы Лейла ЛОПЕС получила титул «Мисс Вселенная» в бразильском городе Сан-Паулу. Второе место заняла украинка Олеся СТЕФАНКО, сообщает Reuters.

Перед финалом организаторы также объявили победительниц в номинациях «Мисс Фотогеничность» и «Мисс Симпатия». Ими стали соответственно «Мисс Швеция» Ронния ФОРНСТЕДТ и представительница Черногории Николина ЛОНКАР.

В начале финального представления все конкурсантки, представляющие 89 стран, вышли на сцену, где узнали имена 15 финалисток, которых судьи выбрали по итогам предварительных соревнований 8 марта, сообщает РИА «Новости».

Еще одна участница решающего этапа «Мисс Вселенная» была выбрана по результатам зрительского голосования в Интернете.

Финалистки приняли участие в дефиле в купальниках, затем десять девушек продолжили соревноваться и вышли на сцену в вечерних платьях. В третьей части конкурса пять красавиц отвечали на вопросы судей.