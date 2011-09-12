Титул Мисс Украина-2011 завоевала Ярослава Куряча (фото)

Красавица - из Винницы

11-го сентября в столичном дворце Украина прошла XXI-вая церемония награждения "Мисс Украина". По результатам финала конкурса самой красивой украинкой, "Мисс Украина-2011", была избрана Ярославу Курячу, сообщает ТаблоID. Корону первой красавице вручала "Мисс Мира-2003" Розанна Девисон, дочь ирландского музыканта Криса де Бурга. Объявляла имена победительниц светская львица Перис Хилтон. Фото УНИАН

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