Титул Мисс Украина-2011 завоевала Ярослава Куряча (фото)
11:52, 12 сентября 2011Общество
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Красавица - из Винницы
11-го сентября в столичном дворце Украина прошла XXI-вая церемония награждения "Мисс Украина".
По результатам финала конкурса самой красивой украинкой, "Мисс Украина-2011", была избрана Ярославу Курячу, сообщает ТаблоID.
Корону первой красавице вручала "Мисс Мира-2003" Розанна Девисон, дочь ирландского музыканта Криса де Бурга.
Объявляла имена победительниц светская львица Перис Хилтон.
Фото УНИАН
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