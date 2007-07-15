Жестокое убийство: во Львове зарезали работницу пункта обмена валют

Во Львове совершено жестокое убийство работницы пункта обмена валют.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 14 июля, около 17.00, случайные прохожие обнаружили возле помещения пункта обмена валют, который находится по ул. Городоцкой в многолюдном месте, у пригородного железнодорожного вокзала Львова лужу крови.

По приезде работников милиции и владелицы пункта обмена валют выяснилось, что дверь пункта закрыта извне на ключ. Внутри помещения обнаружен труп женщины 1975 года рождения, которая работала в пункте обмена.

Согласно предварительному выводу экспертизы, женщина погибла вследствие трех полученных проникающих ножевых ранений в грудь и, судя по всему, убийство было совершено за несколько часов до того, как было найдено ее тело.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД Украине во Львовской области, по предварительной версии, потерпевшая хорошо знала убийцу, поскольку открыла ему дверь помещения пункта. Мотивы убийства выясняются, поскольку на жертве остались золотые ювелирные украшения, нет информации о том, что была похищена валюта.

Как сообщила владелица обменного пункта, из помещения исчезли только карточки пополнения счета мобильной связи. При этом убийца после содеянного накрыл тело жертвы куском старого одеяла и замкнул ее ключами извне.

По информации источника, в тот день женщина осталась работать сверхурочно, поскольку планировала вскоре ехать отдыхать на море. У нее остался малолетний сын и старенькие родители.

Ведется следствие.

Это уже второе в этом году убийство работника пункта обмена валют в городе Львове.