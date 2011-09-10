В Киеве открыли памятник национальному герою Болгарии

В Голосеевском районе Киева открыли памятник национальному герою Болгарии – капитану Петко Воеводе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, монумент установлен в сквере на пересечении улиц Федорова и Большой Васильковской.

В Голосеевской райгосадминистрации отмечают, что памятник Петко Воеводе – продолжение программы увековечения памяти национальных героев в столице.

Петр Киряков Калоянов, известный как капитан Петко Воевода (1844 - 1900) – национальный герой Болгарии, гайдуцкий вожак, соратник Гарибальди. Активный участник Освободительной войны 1877-1878 годов, в которой была завоевана независимость Болгарии. Во время войны Петко Воевода бок о бок воевал с украинскими солдатами и офицерами пехотных полков Полтавской губернии.

Часть жизни Петко Воевода провел в собственном имении на территории современного Киева.