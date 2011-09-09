В Николаеве проходит Фестиваль денег

С 8 по 10 сентября в Николаеве проходит второй Фестиваль денег, приуроченный к 15-летию выпуска гривни, а также к 222-й годовщине основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, организовали фестиваль Управление Национального банка Украины в Николаевской области, а также Николаевская организация творческого союза «Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины».

Фестиваль открылся 8 сентября выставкой денег в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы. На выставке были представлены деньги, которые были в ходу до проведения денежной реформы в 1996 году и после нее: гривны, карбованцы, копейки, а также редкие экземпляры юбилейных монет из золота, серебра, платины.

Самый большой интерес посетителей вызвали деньги из драгоценных металлов, которые выпускались к знаменательным датам, событиям, посвящались выдающимся историческим личностям. Среди 100 редких коллекционных монет, представленных на выставке, были также уникальные экземпляры гривны весом в полкилограмма и килограмм диаметром 10 и 15 см.

Организатор фестиваля, председатель правления Николаевской организации «Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины» Семен БЕЛЫЙ отметил, что фестиваль проводится с целью дать николаевцам информацию о том, как сохранять свои денежные сбережения, управлять ими и приумножать.

В рамках фестиваля также состоятся деловые игры на финансовую тематику, в которых примут участие студенты местных вузов.

Завтра, в День города, на улице Советской пройдет конкурс «Леди-финансы». «Внешние данные участниц, прошедших в финал, а это сотрудницы двух банков, конечно, имеют значение, - пояснил С.БЕЛЫЙ. - Но жюри конкурса будет обращать также внимание и на деловые качества девушек. Им предстоит пройти два испытания – представить свою визитную карточку, а также выразить свое отношение к деньгам – танцами, пением, декламированием».