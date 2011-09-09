После раздела Нафтогаза одну из компаний могут отдать России

Отказ российских властей изменить подписанный в 2009 году газовый договор с Украиной ускорит реструктуризацию Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина” согласно европейским стандартам.

Об этом сказано в аналитическом обзоре Центра Восточных исследований (OSW, г. Варшава), которым располагает УНИАН.

"Нынешний украинско-российский спор может ускорить процесс реструктуризации и разделения "Нафтогаза” согласно обязательствам Европейского энергетического сообщества”, - пишут эксперты.

Аналитики не исключили, что украинские власти после разделения «Нафтогаза» на несколько компаний могут допустить в одну из них российских капитал.

В тоже время эксперты назвали сомнительной возможность разорвать невыгодный газовый контракт с Россией от 2009 года путем раздела национальной нефтегазовой компании на несколько фирм.

«На самом деле ликвидация «Нафтогаза» не привела бы к аннулированию соглашения, обязательства по которому взяли бы на себя созданные вместо него компании», - пишут эксперты.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что запланированная правительством реструктуризация "Нафтогаза Украины" приведет к пересмотру подписанных им газовых соглашений с "Газпромом".

"Нафтогаз Украины" как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании", - сказал премьер журналистам.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в настоящее время в правительстве работают над структурой "Нафтогаза".

Глава правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР в ответном комментарии на заявление Н.АЗАРОВА согласился с перспективами реструктуризации "Нафтогаза Украины" и пересмотра контрактов - но только при сценарии слияния с "Газпромом".