Янукович назвал самую коррумпированную сферу в стране

Коррупция в сфере регистрации имущественных прав граждан должна быть преодолена.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом глава государства подчеркнул на заседание Комитета по экономическим реформам.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня это одна из наиболее непрозрачных и коррумпированных сфер в стране, и ко всем регистрационным процедурам на монопольных принципах привлечены коммунальные предприятия.

«Пришло время реформирования еще одной коррумпированной сферы в нашей жизни – это регистрация имущества в БТИ. В ближайшее время - неделя-две, не больше - мы вернемся к этому вопросу», - сказал Президент, обращаясь к министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолию БЛИЗНЮКУ.

По словам главы государства, сегодня любая регистрационная процедура требует проведения платной инвентаризации недвижимого имущества.

Президент напомнил, что недавно вернул в парламент закон «Об учете и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества». «В этот раз попытка легализовать монополию коммунальных предприятий - БТИ провалилась, однако вопрос остается пока открытым», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что предложить новую модель необходимо в кратчайшие сроки. По убеждению главы государства, нет необходимости вынуждать гражданина получать справки о технической инвентаризации во время перепродажи квартиры или дома. «Необходимо позволить гражданину без осложнений распоряжаться своей собственностью, в том числе во время перепланировки», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.