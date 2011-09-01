Три милиционера получили 7 лет за пытки

В Крыму трое сотрудников Бахчисарайского районного отделения милиции приговорены к 6-7 годам лишения свободы за пытки.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма.

Милиционеры, которые издевались над двумя крымчанами, пытаясь выбить у них признательные показания, обвинялись по части 2 статей 127 и 365 УК Украины - «истязания, совершенные по предварительному сговору группой лиц», и «превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям».

Суд, помимо тюремных сроков, решил лишить сотрудников МВД званий и возможности в течение трех лет работать в правоохранительных органах. Приговор суда первой инстанции может быть обжалован.

Тем временем, в Симферополе возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.365 УК по факту превышения власти должностными лицами Центрального райотдела милиции. По версии следствия, правоохранители применяли насилие к двум несовершеннолетним, чтобы получить признательные показания.