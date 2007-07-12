Лужков предлагает Украине строить мост между Крымом и Кубанью

Мэр Москвы Юрий Лужков предлагает заключить украинско-российское соглашение о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Представитель правительства Москвы в Крыму и Севастополе Александр ЛАХНОВ сообщил об этом сегодня на "круглом столе" в Совете министров Крыма, передает РИА «Новости».

По словам А.ЛАХНОВА, мост сократит транспортный путь из Украины в Россию, позволит увеличить товарооборот, решить проблему с водоснабжением Восточного Крыма.

Вместе с тем, представитель московской мэрии заявил, что "мост через Керченский пролив нельзя рассматривать как отдельный проект". "Я, как и правительство Москвы, увязываю строительство моста с комплексным развитием Восточного региона Крыма", - сказал А.ЛАХНОВ.

Представитель правительства Москвы заверил, что "Москва готова инвестировать в развитие курортно-рекреационного комплекса Крыма". "Здесь отдыхают москвичи: и дети, и взрослые. В перспективе количество отдыхающих из России в Крыму будет увеличиваться. Район представляет интерес, хотя и требует больших финансовых затрат. Москва никогда не оставит Крым и крымчан без внимания", - сказал А.ЛАХНОВ.

В свою очередь министр экономики Крыма Светлана ВЕРБА заявила, что руководство автономии расценивает транспортный переход "Крым-Кубань" как один из приоритетных проектов.

21 февраля 2007 года во время визита в Крым Ю.ЛУЖКОВ заявил, что правительство Москвы готово вложить в строительство моста через Керченский пролив 100 миллионов долларов. Согласно проекту, разработанному российской проектно-строительной фирмой "Спецфундаментстрой", строительство железнодорожного и автотранспортного моста обойдется в 480 миллионов долларов.

По словам спикера Верховного Совета Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО, строительство моста поддержал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Рассматривается несколько вариантов финансирования строительства, включая совместное финансирование из государственных бюджетов Украины и РФ.

По информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход "Керчь-Кубань" обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах. Мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Украины в Краснодарский край в среднем на 450 километров.

27 декабря 2006 года вице-спикер Верховного Совета Крыма Сергей ЦЕКОВ сообщил, что руководство Москвы готово вложить около 2 миллиардов долларов в обустройство курортной зоны в восточной части полуострова.