Ринату Ахметову пришлось выстоять очередь на участке

В Донецке кандидату в народные депутаты Украины по списку Партии регионов, президенту ФК "Шахтар" Ринату АХМЕТОВУ из-за большого скопления избирателей пришлось выстоять очередь на избирательном участке N126 в ДК им. Шевченко в Куйбышевском районе города.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации наблюдателей, в первой половине дня на многих участках Донецка образовались очереди из-за наплыва избирателей.