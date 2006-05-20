Ежегодно Долину нарциссов посещают свыше 10 тысяч туристов (фото)

В Хустском районе Закарпатской области зацвела уникальная Долина нарциссов. Она расположена в 4 км от города Хуст и занимает площадь в 256,5 га. В эти выходные вблизи долины проходит пятый общеукраинский слет молодежных экологических организаций „Золотой нарцисс”, а также пленэр молодых художников Закарпатья.

Долина нарциссов является природным биосферным заповедником. Период цветения нарциссов каждый год приходится на разное время мая. Нынешняя весна на Закарпатье была холодной, поэтому нарциссы расцвели во второй половине месяца.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Карпатского биосферного заповедника, профессор Федор ГАМОР, нынешние природные условия повлияли на цветение, что обусловило незначительное количество расцветших нарциссов. В целом высокогорный узколистный нарцисс, который представлен в этой долине, нигде в мире не цветет на высоте 200 м над уровнем моря, кроме Закарпатья.

По словам Ф.ГАМОРА, появление Долины нарциссов связано еще с ледниковым периодом на Земле. Тогда, после схода льда, с гор стекало много воды, что способствовало акклиматизации, цветению и распространению нарцисса узколистного. Со временем в низменности от современного Мукачева до Хуста, где росли нарциссы, появились дубовые леса. После того, как на землях стали осуществлять хозяйственную деятельность, площадь долины нарциссов уменьшалась. В советское время долину вообще хотели перепахать, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры. После того, как было уничтожено 50 га нарциссов, пахоту прекратили и передали территорию с нарциссами заповедному массиву Карпатского биосферного заповедника.

Как отметил Ф.ГАМОР, угрозы исчезновения Долины нарциссов на Закарпатье не существует, в естественных условиях нарциссы смогут расти еще десятки лет. Помешать может некорректное хозяйственное вмешательство. Сейчас никаких удобрений в почву работники заповедника не добавляют, а только проводят техническую вырубку верб, которые разрастаются.

В ближайшее время, по информации Ф.ГАМОРА, на территории Долины будет открыт Музей нарцисса и эколого-просветительский центр, где будет представлена уникальная флора и биосистема Закарпатья. Строительство музея и центра уже началось.

В целом в Долине нарциссов туристы могут ознакомиться не только с одним видом, здесь представлены 498 видов различных растений, в том числе 15 видов цветов, которые занесены в Красную Книгу, 16 видов орхидей, 104 вида птиц, 24 вида бабочек.

Что касается охраны, то работники заповедника в период цветения нарциссов усиливают ее. Цветы рвать запрещено. За сорванный один нарцисс – штраф 12 грн. Сейчас отрабатывают схему уплаты штрафов, поскольку в соответствии с правилами на месте никто от нарушителя не сможет взять деньги, поскольку инспектор направляет протокол в суд и дальше происходит затяжной процесс. Работники долины хлопочут о том, чтобы упростить механизм уплаты штрафов на месте.