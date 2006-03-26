В Тернополе 248 человек срочно обновили паспорта, чтобы получить право проголосовать.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отделения гражданства, миграции и регистрации физических лиц Тернопольского горотдела УМВД Людмила ЛУЖНЯК, вчера были вклеены новые фото и выдано 230 паспортов тем лицам, которые подали их в пятницу, 24 марта.

„Сегодня мы выдали еще 8 паспортов лицам, которые изменили фамилию или подали фото накануне. Кроме того, сегодня к нам уже обратилось 10 человек, у которых не было новой фотографии, и которых отправили с участка к нам”, – рассказала Л.ЛУЖНЯК.

Она объяснила, что по закону паспорт без обновленной фотокарточки владельца в 25 и 45 лет считается недействительным. Соответственно, люди не имеют возможности проголосовать. „Таких людей направляют к нам, мы оперативно вклеиваем фотографию и на протяжении 10 минут отдаем человеку обновленный паспорт”, – рассказала Л.ЛУЖНЯК.

Она заметила, что специально для того, чтобы максимально обеспечить тернополянам возможность реализации избирательного права, паспортная служба работала в экстренном режиме с 23 марта. Сегодня паспортисты будут обслуживать горожан до 22.00.