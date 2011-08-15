СМИ: В Лукьяновском СИЗО бунт

В столичном СИЗО на Лукьяновке, по слухам, разгорелся скандал. Как пишет газета "Сегодня", на днях семеро арестантов вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации учреждения, которая якобы ущемляет их права. Двое сидельцев сейчас вроде бы находятся в медчасти изолятора. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

«Насколько мне известно, у нас ничего подобного не было. Все это слухи...» — сказал журналистам советник главы Госпенитенциарной службы Игорь Андрушко. В то же время, обитатели следственного изолятора, с которыми удалось поговорить, сообщили: инцидент был.

«В СИЗО есть «хата» (так в криминальном мире называют камеру), где сидят около 20 человек, — рассказали журналистам. — Причем, никто из них уважением в «блатном» мире по тем или иным причинам не пользуется. Поговаривают, что в этой камере «гонят» самогон и продают другим арестантам по цене: литр — 100 гривен. А на днях в СИЗО распространился слух, что парни из «прокаженной хаты» напились и стали буянить. Один из них разошелся больше всех, и «контролеры» (так на воровском сленге называют инспекторов СИЗО) решили отправить его в карцер. Но остальные арестанты камеры встали на его защиту. Поэтому администрации пришлось отправить к ним бойцов с собаками. После чего некоторые из находившихся в камере парней и вскрыли себе вены. Теперь некоторые из них вроде бы в «больничке».

Примечательно, что «блатные» (а именно они обычно и организовывают акции протестов в местах лишения свободы) на этот раз своих «собратьев» не поддержали. Говорят, те сами виноваты, а администрация СИЗО действовала законно.