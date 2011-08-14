В Сумской области открылась Межрегиональная Миропольская ярмарка

В селе Мирополье Краснопольского района Сумской области сегодня открылась ІІІ Межрегиональная Миропольская ярмарка.

Как передает корреспондент УНИАН, до возрождения в 2009 году эта ярмарка не проводилась здесь более 50 лет, а во времена царской России ярмарка входила в пятерку крупнейших в империи.

В нынешней ярмарке, которая продлится 13-14 августа, принимают участие представители агропромышленных предприятий, торговли, ресторанного бизнеса, народные умельцы из всех районов Сумской области, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Киевской и других областей Украины, а также делегации из пограничных областей Российской Федерации - Белгородской, Брянской и Курской. В состав делегации российских регионов входят не только предприятия, но и творческие коллективы.

В целом на ярмарке со своей продукцию представлено более 140 субъектов хозяйствования.

Посетители ярмарки смогут приобрести товары из лозы, глины, дерева и металла, изделия народных умельцев декоративно-прикладного искусства, хлеб и кондитерские изделия, продовольственные товары, сельскохозяйственную продукцию, сувениры, одежду, обувь, посуду, мебель и др.

"С каждым годом уровень ярмарки существенно растет, причем это касается как представленной продукции, так и расширения географии его участников. По прогнозам, количество участников и гостей ярмарки в этом году может достичь 15 тысяч. И, возможно, в скором будущем Миропольская ярмарка вернет свою былую славу, сыграет важную роль в развитии туристического потенциала Сумской области и будет таким же известным брендом, как Сорочинская ярмарка", - сказал заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Александр ЦУПРО.

В ходе ярмарки состоятся День района, фольклорный фестиваль "Песенные источники Краснопольщины", развлекательная программа "Богатырские игры", спортивные соревнования, развлечения для детей и др. Также Краснопольщина продемонстрирует культуру и быт района: каждое село в стилизованных «аутентичных» куренях представит свои достижения.