Все скоростные поезда будут оборудованы спецвагонами

Министерство инфраструктуры планирует оборудовать все скоростные поезда специальными вагонами для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры – руководителя аппарата Владимира КОРНИЕНКО.

По его словам, поезда Hyundai, которые будут приобретены к футбольному чемпионату Евро-2012, обязательно будут иметь платформы для инвалидов.

«Мы будем работать в этом направлении – это вопрос серьезный и однозначно требует решения как к Евро-2012, так и в целом», - подчеркнул В. КОРНИЕНКО.

По данным министерства, железными дорогами Украины эксплуатируются 19 пассажирских вагонов, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. После подачи заявки на перевозку инвалидов, в состав поезда, маршрут которого избрал пассажир, передвигающийся на коляске, включается специально оборудованный вагон.