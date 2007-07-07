Пинчук пошел за деньгами к международному капиталу

В рамках реализации стратегии роста, трубно-колесная компания ИНТЕРПАЙП приступила к выполнению программы привлечения заемных средств на международных рынках капитала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Интерпайпа".

В качестве консультантов и партнеров компании привлечены крупнейшие международные банки. Полученные средства, говорится в сообщении, планируется направить, в том числе, на финансирование инвестиционных проектов на предприятиях компании, пополнение оборотных средств и рефинансирование существующих долговых обязательств.

В релизе также указано, что в рамках данной программы в июне 2007 года Commerzbank предоставил "Интерпайпу" финансирование в размере 100 млн. долларов.

Справка УНИАН. ИНТЕРПАЙП – быстро растущая международная компания, лидер в своей индустрии в Восточной и Центральной Европе. Годовой оборот компании в 2006 году составил 7,3 млрд. грн. (1,4 млрд. долларов). Доля ИНТЕРПАЙПа на мировом рынке бесшовных труб — 2%, в сегменте железнодорожных колес — 12.8%. В 2006 году продукция компании поставлялась в 75 стран мира.

Производственные мощности компании размещены на 4-х заводах в Днепропетровской области в Украине (ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод", ОАО "Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube" и ОАО "Интерпайп Никопольская трубная компания").

В 2006 году на предприятиях компании произведено 1 210.3 тыс. тонн стальных труб и 216.8 тыс. тонн колесной продукции. В структуре трубного производства выпуск продукции для нефтегазовой отрасли составил около 59%, труб общего назначения около 38%, специальных труб для машиностроения — около 3% .

В феврале 2007 года компания подписала контракт на строительство электросталеплавильного комплекса мощностью 1.32 млн. тонн стали в год.