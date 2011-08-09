В Скадовске проходит Х Международный фестиваль воздушных змеев
17:10, 09 августа 2011Общество
1048 0
В Скадовске Херсонской области 9-14 августа состоится Х юбилейный Международный фестиваль воздушных змеев "Цветное небо - 2011"
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Скадовска, сегодня, 9 августа пройдет торжественное открытие фестиваля.
Свое участие в фестивале подтвердили команды не только из Украины, а также из России и Беларуси.
В рамках фестиваля пройдут запуски воздушных змеев в самых разнообразных местах Скадовска и окрестностей - на местном аэродроме, на острове Джарылгач.
Закрытие фестиваля состоится 14 августа ночными запусками змеев на центральном пляже Скадовска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter