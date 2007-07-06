В Острожской академии впервые за 430 лет - выпуск магистров богословия

В Национальном университете «Острожская академия», который считается первым высшим учебным заведением Восточной Европы, впервые в Украине состоялся выпуск магистров богословия. В последний раз таких специалистов здесь выпускали 430 лет тому назад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе этого заведения, соответствующие дипломы получили четырнадцать выпускников – будущих священнослужителей, педагогов и даже чиновников государственных учреждений. Среди выпускников - за принадлежностью к религиозным конфессиям: один баптист, три христиане-пятидесятники и 10 православных.

В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие, в частности, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и председатель Всеукраинской церкви христиан веры Евангельской Михаил ПАНОЧКО.

Как рассказал журналистам заведующий кафедрой богословия «Острожской академии», лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко архимандрит Рафаил ТОРКОНЯК, учреждение подобной магистратуры в Украине сняло проблему основательного высшего богословского образования. А М.ПАНОЧКО выразил убеждение, что это будет способствовать благоустройству межконфессиональных отношений в Украине.

В следующем учебном году, заверяют в «Острожской академии», количество желающих стать магистрами богословия не уменьшится. Все студенты будут добывать эту профессию на государственной форме учебы.