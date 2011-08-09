Оппозиция призывает украинцев 24 августа выйти на площади

Представители оппозиции призывают украинцев 24 августа, в День Независимости Украины, продемонстрировать нынешней власти свое несогласие с установленным в стране режимом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали представители оппозиции: народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Сергей СОБОЛЕВ, Евгений СУСЛОВ и член политсовета Украинской социал-демократической партии Иван МИХАЛЕВИЧ.

«Накануне годовщины Независимости Украины, когда лидер оппозиции находится в тюрьме, мы реально понимаем, что ставятся по сомнение не только демократические процессы в Украине, но ставится полностью под сомнение европейский выбор Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, сегодня заложена «огромная проблема» под экономическую и политическую стабильность Украины.

Политик заявила, что в связи с этим направлено обращение к представителям всех политических сил с просьбой определить и выразить свою четкую позицию по данному вопросу.

«Мы также сегодня обращаемся во все областные, районные, городские советы, чтобы они провели сессии и четко определили свою позицию относительно происходящего сегодня в государстве процесса. Мы считаем, что в настоящее время все политики, независимо от их политической принадлежности, все общественные деятели, все люди, которые пользуются сегодня доверием граждан в стране, должны четко определить свое отношение к политическому судилищу, происходящему в стенах Печерского суда», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она выразила надежду, что при активной европейской и мировой поддержке процесс «хоть каким-то образом вернется в правовое поле».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что еще за день до ареста Ю.ТИМОШЕНКО власть страны была предупреждена, что в случае этого ареста людей будут призывать выходить на улицу, чтобы продемонстрировать свою позицию.

«Мы обращаемся к людям: приходите, присоединяйтесь, поддерживайте нас. 24 августа, в День Независимости, мы надеемся, что на все площади Украины выйдут люди, чтобы зафиксировать свою позицию. Не может быть День Независимости Украины, когда лидер оппозиции находится за решеткой, Это не настоящий День Независимости. Власть должна увидеть отношение людей, всех граждан Украины, к тем процессам, которые происходят в стране», - подчеркнула она.

По информации Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сейчас представители оппозиции отправляются по регионам страны, чтобы там встречаться с активистами и теми людьми, которые поддерживают лидера «Батькивщины» и понимают, что это сегодня происходит «не только судебный процесс над ТИМОШЕНКО, а судебный процесс над всеми гражданами Украины».

«Только благодаря активной гражданской позиции мы можем изменить ход расследования этого процесса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что «с такими результатами страна давно не вступала в свою политическую жизнь, когда лидеры крупнейших оппозиционных партий не просто были под уголовными делами, а фактически все прошли или сейчас находятся под арестом».

«Мы находимся в преддверии события, когда те, кто сегодня не вышел на акции протеста, завтра уже не смогут выйти на эти акции протеста, потому что они просто будут запрещены», - заявил он.

Е.СУСЛОВ добавил, что возглавляемая им молодежная общественная организация «Батькивщина молодая», также решила начать массовые акции по всей Украине в защиту Ю.ТИМОШЕНКО и демократии в стране.

«Хочется призвать всех 24 августа сделать альтернативный парад независимости, парад молодежи, которая активно будет принимать участие в строительстве демократии, в строительстве страны», - сказал он, выразив убеждение, что молодежь не должна быть безразличной, потому что «слово молодежи во все времена было достаточно важным».

И.МИХАЛЕВИЧ в свою очередь отметил единство БЮТ. По его словам, УСДП требует от власти освободить Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она могла работать вместе с народом Украины.

«Мы призываем граждан Украины показать свою позицию для того, чтобы мы строили демократическое государство, а не такое, как сейчас планируется властью. Мы против тех действий, которые сейчас устраивает власть. Демократическая власть должна быть открытой и прозрачной... Я надеюсь, что 24 августа мы покажем свою позицию, и думаю, что этот день станет толчком к тому, чтобы мы победили”, - сказал И.МИХАЛЕВИЧ.

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Как сообщал УНИАН, парламентские оппозиционные партии приняли решение о совместной подготовке мероприятий к празднованию 20-летия Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, вчера состоялось совещание представителей парламентских оппозиционных партий, которые договорились координировать свои действия относительно судебных процессов над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и другими представителями оппозиции.

Учитывая, что власть фактически отказалась отмечать 20-летие Независимости Украины, парламентские оппозиционные партии приняли решение о совместной подготовке мероприятий к празднованию 20-летия Независимости Украины. План мероприятий на 24 августа как праздник демократии и независимости будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении.

Комментируя, такое решение, Н.ТОМЕНКО отметил, что оппозиция сделает все, чтобы такое событие как 20-летие Независимости Украины, стало событием, как для граждан Украины, так и для мира.