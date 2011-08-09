Азаров предлагает разрешить охоту

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ настаивает, чтобы запрет на охоту действовал лишь в тех областях, где действительно существует высокий риск пожаров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, соответствующие изменения Н.АЗАРОВ поручил внести в распоряжение №730-р от 1 августа, которым запрещено открытие охоты на пернатую дичь.

Глава правительства отметил, что мотивом запрещения был прогноз, который обещал жару в августе и, соответственно, повышенную пожарную опасность. Однако прогноз не сбывается для многих регионов Украины, следовательно, запрещать там охоту нет оснований.

«Думаю, люди нас поймут. В южных областях, где все еще сохраняется высокая вероятность пожаров в полевых и лесных угодьях, открытие охотничьего сезона будет отсрочено; в регионах с низким уровнем пожарной угрозы охотники смогут открыть сезон охоты на пернатых в ближайшее время», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Проект соответствующего решения будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин перенес начало сезона охоты с августа на сентябрь в связи с высокой пожарной опасностью.

«Перенос сезона охоты, в первую очередь, связан с тем, что в Украине высокая вероятность лесных пожаров, а во-вторых, охота в Украине, преимущественно, проходит в лесах коммунальной собственности, в которых противопожарная охрана не организована должным образом», - сказал тогда глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ.