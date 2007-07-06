Ющенко не отказывался от RosUkrEnergo (фрагмент стенограммы)

В интервью Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО российским СМИ не содержится категорических заявлений о намерении Украины отказаться от RosUkrEnergo при поставках газа.

Это вытекает из стенограммы интервью Президента Украины российским аналитическим изданиям о существовании на рынке Украины компании RosUkrEnergo и перспективной цены на газ для украинских потребителей, который агентству УНИАН предоставила пресс-служба Секретариата главы государства.

На вопрос российского издания о том, обсуждал ли он с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ вопрос об устранении RosUkrEnergo с украинского рынка и возможно ли такое устранение, В.ЮЩЕНКО ответил: "Возможно все. Никогда не говори никогда". При этом, согласно стенограмме, В.ЮЩЕНКО не высказал никаких дополнительных соображений по поводу дальнейшего присутствия RosUkrEnergo на украинском рынке, в том числе относительно сроков.

При этом, по мнению Президента, "политику либерализации мы должны проводить продуманно, на среднюю перспективу. Чтобы все участники этого рынка смогли подготовиться к этим процессам. Нельзя в декабре менять цену, когда страна в сентябре утвердила бюджет. Это осложнения, которые нельзя ликвидировать за один день. Когда мы говорим о цене на газ - это не вопрос на один день. Она должна формироваться более прогнозируемо".

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, "нам нужно урегулировать цену. Мы не говорим о масштабе цены сейчас. Но откровенно скажу, после того, как мы отрегулировали цену на 95 долл., поднятие ее до 135-ти вызывает многие вопросы. Мы говорим сейчас о принципах формирования в тех или других вопросах предвзятой политики. У нас есть комиссия, у нас есть экономический комитет, который возглавляет премьер-министр. Возникает вопрос? Коллеги, садитесь за стол. Украинская сторона хочет ставить вопрос по аренде – ставьте, обсудите. Российская сторона хочет вопрос поставить по газу - поставьте, обсудите. Чтобы политику изменения цены Президент Украины не из передовицы «Известий» «узнавал», а чтобы это было предметом переговоров, предметом корректных отношений. Этот процесс нужно воспринимать".

В тоже время Президент отметил, что "либерализация цены дает пользу. Мы получим конкурентность, мы побеждаем, но когда мы говорим об умной ценовой политике, об умной, беспристрастной, которая правильно формируется. С украинской стороны никогда не будет выстроена стена недоразумения для этих процессов. Никогда…".

Напомним, что по информации российской газеты “Ведомости”, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью изданию заявил, что Украина может отказаться от услуг RosUkrEnergo и уже со следующего года перейти к прямым поставкам газа. По его словам, этот вопрос стоит в повестке дня его предстоящей встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) создана в 2004 году. Эксклюзивный поставщик среднеазиатского газа в Украину. 50% ее акций принадлежат “Газпрому”, 50%, по данным PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролируют предприниматели Дмитрий ФИРТАШ (45%) и Иван ФУРСИН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 г. стала эксклюзивным поставщиком в Украину среднеазиатского газа, поставив 37 млрд. куб. м и на экспорт в Европу - 8,7 млрд. куб. м. Доход от продажи газа составил 4,3 млрд. долл., чистая прибыль - 755 млн. долл.

В 2006 г. RosUkrEnergo продала в Украину 50,1 млрд. куб. м, на экспорт - 8,96 млрд. куб. м, выручка трейдера выросла до 7,11 млрд. долл.