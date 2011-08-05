Азаров понимает, что презервативы не должны дорожать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что цены на презервативы и памперсы не должны повышаться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отвечаю на один из самых часто задаваемых и обсуждаемых сегодня вопросов. Презервативы не должны дорожать! Однозначно мы освободим от налогообложения благотворительные фонды и организации, которые поставляют в нашу страну средства защиты от СПИДа. Цены на памперсы также не должны повышаться. Безусловно, я понимаю степень важности здоровья и комфорта украинцев, в том числе и самых маленьких", - считает Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС.

Фонд «АНТИСПИД» очень обеспокоен этим решением правительства, поскольку это решение приведет к подорожанию презервативов. По информации фонда, Украина остается одной из самых пораженных эпидемией ВИЧ/СПИДа стран Европы. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения страны в возрасте 15-49 лет). На сегодня наша страна – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ.

Кроме этого, от нововведений могут пострадать и семьи с маленькими детьми – из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, весы – в том числе и для взвешивания младенцев. Кроме того, в новый список не вошли и другие позиции, затрагивающие интересы сотен тысяч людей – например, медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для оказания медицинской помощи, заявляют в Фонде Елены ПИНЧУК «АНТИСПИД».