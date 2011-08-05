В Киеве презентуют акцию ко Дню независимости Украины в Брюсселе

9 августа в 12.00 в Киеве в галерее «Фонд содействия развитию искусств» (ул. Фроловская 1/ 6) Европейская Ассоциация Украинцев впервые представит акцию «Ukrainian Manneken Pis» - церемония одевания символа столицы Евросоюза «Писающего мальчика».

Накануне празднования двадцатой годовщины Независимости Украины в Брюсселе организаторы презентуют новый костюм для «Manneken Pis» - костюм князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, который специально изготовили в Центре истории и культуры Киевской Руси "Парк Киевская Русь».

В Киеве костюм оденут на двойника «Писающего мальчика».

В прошлом году символ столицы Евросоюза в костюм казака одевал украинский богатырь Василий ВИРАСТЮК.

На презентации в Киеве обладатель титула «Самый сильный человек планеты» передаст право одеть «Писающего мальчика» своему преемнику.

Имя известного соотечественника, который поедет в Брюссель одевать «Ukrainian Manneken Pis» украинцы узнают только на презентации - 9 августа.

Участники мероприятия: Президент Европейской Ассоциации Украинский АЛЕКСЕЙ ТОЛКАЧЕВ, автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, сильнейший человек планеты Василий ВИРАСТЮК.

Также приглашены представители культурных и дипломатических кругов Украины. Организаторы надеются создать настоящую атмосферу праздника «Ukrainian Manneken Pis», которая обычно царит в Брюсселе.

В программе презентации: одевание «Писающего мальчика», фотографирование, общение с организаторами, фотовыставка прошлогодних праздников и фуршет.

*** Традиция одевания «Писающего мальчика» насчитывает более 300 лет - его одевали короли и президенты разных стран и народов. В этом году, в связи с презентацией Брюсселю нового костюма для «Manneken Pis», акция в столице Евросоюза примет особый размах: она будет сопровождаться торжественным приемом в мэрии Брюсселя - в старинной ратуше на Гранд Плац, пешим ходом средневековыми улочками, одеванием «Manneken Pis », шумными уличными гуляниями и вечерним праздничным концертом.

Акция «Ukrainian Manneken Pis» будет иметь мощный резонанс, поскольку станет крупнейшим зарубежным празднованием Дня независимости Украины, будет способствовать популяризации Украины в Европе, а также символизировать тысячелетнюю историю Украины.

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Контактное лицо: Елена ПЕТРУШЕНКО