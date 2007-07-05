Три области Украины могут признать зоной стихийного бедствия

Учитывая неблагоприятные погодные условия, возникшие весной и летом нынешнего года в 10 областях Украины, вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА считает необходимым признать зоной стихийного бедствия Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЛАУТА заявил сегодня, выступая перед руководством и представителями аграрных предприятий Николаевской области.

“Надо из 10 областей Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области признать зоной стихийного бедствия и сделать это законодательно”, - сказал он.

При этом В.СЛАУТА отметил, что сегодня, посетив поля Николаевской области, лично убедился в том, что на подсолнечнике, который уже “по колено” вице-премьеру, уже желтые шляпки, а кукуруза “превращается в бамбук”.

“Это уже серьезные вопросы”, - подчеркнул В.СЛАУТА.

Как сообщал УНИАН, от засухи и продолжительного отсутствия осадков в Украине больше всего пострадали восемь областей - Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская.

По предварительным оценкам Министерства аграрной политики Украины, из-за засухи в текущем году пострадало более 1,1 млн. га посевов, прямые убытки аграриев составили более 1 млрд. грн.