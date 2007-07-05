Ющенко готов привязать цену на газ к стоимости транзита

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на подписание в августе с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ договоренностей, которые отменят посредничество компании RosUkrEnergo при поставках российского газа в Украину, а также «привяжут» стоимость газа для Украины к стоимости его транзита по ее территории.

Об этом он сказал в интервью российской газете «Ведомости», опубликованном сегодня.

Он согласен, что цена газа в 2008 году может увеличиться, и считает, что украинской промышленности с точки зрения повышения конкурентоспособности “полезно и выгодно” покупать газ по рыночным ценам.

По данным министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО, сегодня Украина взимает за транзит газа 1,6 долл. с 1000 куб. м - около 2,1 млрд. долл. в год.