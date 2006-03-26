До полудня в Украине проголосовал каждый пятый

В Украине, по данным с 217 округов, явка избирателей по состоянию на 12.00 составила 19,02%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные распространены через Информационно-аналитическую систему в ЦИК.

По-прежнему, наибольшая активность избирателей регистрируется в Винницкой области – 23%, в Луганской и Хмельницкой – по 21%, Запорожской, Кировоградской и Житомирской – по 20%.

Не изменилась активность избирателей в Закарпатской области – 13%, Тернопольской и Черновицкой – по 16%, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Волынской – по 17%, в Одесской области – 15%.

В целом по Украине создано 225 избирательных округов.