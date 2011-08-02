Зоны радиоактивного загрязнения вокруг Чернобыля пора пересмотреть

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА обратился к руководителям областей, наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы, с предложением безотлагательно начать мероприятия по проведению дозиметрической паспортизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, соответствующие письма были направлены председателям Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской облгосадминистраций.

Как отмечается в документах, МЧС во исполнение Указа Президента Украины "О мерах, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы" в части пересмотра границ зон радиоактивного загрязнения направляет распределение бюджетных назначений на осуществление в регионах мероприятий по дозиметрической паспортизации населенных пунктов, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС по бюджетной программе "Радиологическая защита населения и экологическое оздоровление территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению" за 2011 год.

Объемы бюджетных назначений определены в соответствии с научными рекомендациями с учетом предложений облгосадминистраций в пределах утвержденных расходов.

К работам по дозиметрической паспортизации должны быть привлечены организации, учреждения, предприятия, имеющие Свидетельства об аттестации аналитических подразделений (лабораторий, отделов, предприятий и тому подобное) на право осуществлять измерения по определению содержания радионуклидов, которые выданы государственными органами метрологии и стандартизации и являются действующими на протяжении периода проведения работ по дозиметрической паспортизации.

Учитывая сжатые сроки проведения и их сезонный характер, МЧС считает необходимым безотлагательно начать мероприятия по проведению дозиметрической паспортизации.