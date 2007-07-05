Сочинская Олимпиада принесёт России свыше 300 млрд. прибыли
08:18, 05 июля 2007Общество
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Оценка министра экономики
|Владимир Путин. Фото АР
"Мы еще не считали очень корректной всю прибыль. Но в нашем варианте Федеральной целевой программы мы посчитали налоговую отдачу от проектов, и она составит в десятилетней перспективе свыше 300 миллиардов рублей", - сказал Греф журналистам после пресс-конференции, посвященной победе Сочи в олимпийской гонке.
Кроме этого, отметил министр, будет дополнительная прибыль от продажи прав на трансляцию спортивных мероприятий.
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