Сочинская Олимпиада принесёт России свыше 300 млрд. прибыли

Зимняя Олимпиада в Сочи будет прибыльной, и в десятилетней перспективе только от эксплуатации объектов и налоговых платежей в бюджеты всех уровней поступит свыше 300 миллиардов рублей, сообщил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф.

"Мы еще не считали очень корректной всю прибыль. Но в нашем варианте Федеральной целевой программы мы посчитали налоговую отдачу от проектов, и она составит в десятилетней перспективе свыше 300 миллиардов рублей", - сказал Греф журналистам после пресс-конференции, посвященной победе Сочи в олимпийской гонке.

Кроме этого, отметил министр, будет дополнительная прибыль от продажи прав на трансляцию спортивных мероприятий.