Янукович: пока мы не знаем, где был очаг взрыва

Шахта «Суходольская-Восточная» обеспечена всем необходимым, чтобы осуществить мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам после заседания Правительственной комиссии на шахте «Суходольская-Восточная», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он выразил убеждение, что все обстоятельства трагедии будут тщательным образом выяснены. По словам В.ЯНУКОВИЧА, на шахте работают правоохранительные органы и экспертная комиссия, в состав которой вошли представители всех ведущих профильных учреждений.

«Сегодня мы пока еще не имеем никакой информации о том, что произошло, где был очаг взрыва. Или это электрооборудование, которым насыщены горные выработки, или это произошло после буроподрывных работ. Очаг неизвестен, но он будет определен», – заявил Президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, по информации специалистов, технология во время проведения буроподрывных работ не была нарушена.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в г. Суходольск Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба девяти горняков неизвестна.

По факту трагедии на шахте «Суходольская-Восточная» прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях служебными лицами, которые обязаны их соблюдать, что привело к гибели людей).