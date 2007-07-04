Украина может только мечтать о вступлении в Евросоюз?

Европейский Союз на официальном уровне не рассматривает 2020 год как возможную дату присоединения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райнгард ШЕФЕРС сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я лично был в Ялте и наблюдал за этими дискуссиями. Но это был разговор в рамках международной негосударственной организации и общественных экспертов. Ни один политик на официальном уровне не воспринял эту дату как цель», - сказал Р.ШЕФЕРС.

Посол также подчеркнул, что ЕС поддерживает намерение руководства Украины «осуществить фактическое приближение к ЕС на основе Усиленного соглашения». «После это можно будет двигаться дальше. Но дата вступления Украины в ЕС не вносилась и не вносится в повестку дня этой организации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ в ходе церемонии открытия 4-го ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES) назвал вполне реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз в 2020 году, в соответствии с положениями разработанной YES стратегией «Повестка дня 2020».

"Нельзя сказать, насколько Украина сегодня готова к такому вступлению, это процесс, он требует времени и усилий. Его течению, конечно, не помогает политический кризис в Украине, не помогают особенности европейской политики расширения. Нужна работа со стороны Украины, нужна работа со стороны Европейского Союза, но подчеркну - перспектива для Украины вступить в ЕС в 2020 году вполне реальна. Но каждый из нас и каждый человек в Украине должен приложить к этому усилия", - отметил экс-президент Польши.

Ялтинская Европейская стратегия (YES) - это международная сеть, созданная в 2004 году с целью содействия развитию справедливой, свободной и процветающей Украины, налаживания отношений с миром и поддержки членства Украины в Европейском Союзе.