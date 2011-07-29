На шахте в Макеевке 3 горняка погибли, судьба 8 неизвестна

В Макеевке Донецкой области в результате сегодняшнего обрушения копра на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») 3 человека погибли, 4 – травмированы и доставлены в больницу, судьба 8 человек остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на шахте им. Бажанова еще 538 горняков самостоятельно по резервным стволам вышли на поверхность.

В настоящее время на месте аварии работают 13 пожарно-спасательных отделений ГУ МЧС в Донецкой области и 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Работа шахты временно приостановлена. Причина разрушения устанавливается, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в 09.25 в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году. На месте аварии работает комиссия Госгорпромнадзора.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).