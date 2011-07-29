Янукович разрешил не платить налоги на некоторые товары

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно налогообложения товаров, предназначенных для подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 8 июля.

Законом внесены изменения в статью 19 Закона Украины "О Едином таможенном тарифе".

Изменениями предусмотрено, что до 1 сентября 2012 года от налогообложения освобождаются товары (кроме подакцизных), которые не производятся в Украине или производятся, но не отвечают техническим характеристикам мирового уровня и требованиям международных организаций гражданской авиации и которые ввозятся на таможенную территорию Украины под таможенным режимом импорта с целью их использования для строительства и оснащения аэропортов, являющихся объектами финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, по таким кодам Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД): 7326 90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 40 10 00, 9405 99 00 90.

Порядок и объемы ввоза таких товаров утверждаются Кабинетом министров Украины.

При нарушении целевого использования таких товаров или при отчуждении их на таможенной территории Украины к налогоплательщикам применяются штрафные (финансовые) санкции.

Также законом предусмотрено, что при определении прибыли для налогообложения не включаются в состав доходов средства, полученных в период подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, определенные Законом Украины “Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине”, от государственного предприятия “Финансирование инфраструктурных проектов” на безвозвратной или возвратной основе юридическими лицами, ответственными за выполнение задач и мероприятий, определенных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, в соответствии с Порядком использования заимствованных средств для выполнения этой программы, который утверждается Кабинетом министров Украины, и суммой процентов, условно начисленных на сумму полученных средств, определенных в этом пункте.

Временно, на период действия государственных гарантий по обязательствам государственного предприятия “Финансирование инфраструктурных проектов”, не включается при определении объекта налогообложения позитивное (отрицательное) значение курсовых разниц от пересчета средств, заимствованных этим предприятием под государственные гарантии для выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, в соответствии с Порядком использования заимствованных средств для выполнения этой программы, который утверждается Кабмином.