Суд вернул урочище Голосеевскому парку

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета № 532/2601, согласно которому незаконно был отдан под застройку участок Национального природного парка «Голосеевский».

Об этом УНИАН сообщила руководитель юридического подразделения Национального экологического центра Украины Оксана ЛЕБЕДЕВА-РОВЕНЧУК.

Она напомнила, что решением, которое отменил суд, Киевский городской совет передал ООО "Авеста-Буд" земельный участок урочища «Бычок» площадью 2,6495 га для строительства развлекательного комплекса. Территория урочища «Бычок» входит в состав Национального природного парка «Голосеевский», созданного согласно Указу Президента Украины «О создании национального природного парка "Голосеевский» от 27 августа 2007 года №794/2007.

В защиту заповедной территории выступили прокуратура города Киева (истец), Государственная экологическая инспекция Украины, Государственный комитет Украины по земельными ресурсам, Главное управление земельных ресурсов КГГА и Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ).

«В соответствии с ч. 1 ст. 150 Земельного кодекса Украины, земли природно-заповедного фонда относятся к категории особо ценных земель... Земельные участки особенно о ценных земель могут изыматься (ч. 2 ст. 150) для строительства... если вопрос об изъятии (выкупе) земельного участка согласовывается Верховной Радой Украины. Ввиду того, что изъятие земельного участка урочища «Бычок» не согласовывалось Верховной Радой Украины, решение Киевского городского совета от 29.10.09 г. № 532/2601 подлежит отмене», – говорится в разъяснении НЭЦУ.