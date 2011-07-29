В воинской части открыли часовню Богородицы

В Тернопольской области по случаю праздника Святого князя Владимира Великого в войсковой части открыли часовню Пресвятой Богородицы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Василий ЛАБАЙ, часовню на территории 777-го полка материального обеспечения в Бережанах освятили священнослужители двух конфессий. В торжествах приняли участие председатель Бережанской райгосадминистрации Ярослав ТРЫНЬКА, председатель Бережанского райсовета Василий НИМКО, городской председатель Бережан Владимир МУЗЫЧКА, родные военнослужащих и работники войсковой части.

Инициаторами сооружения святыни выступил Совет семей военнослужащих и Совет сержантов войсковой части. Воплотили замысел силами войсковой части.

«Эта часовня станет для каждого верующего человека, который служит в нашей войсковой части, ячейкой душевного покоя. Она будет одним из важных элементов воспитания воинского долга и чувства ответственного служения Отечеству», – отметил во время выступления командир полка Сергей ФОРТЕЛЬНЫЙ.

Он также отметил, что еще с княжеских и казацких времен покровительницей украинского войска считалась Пресвятая Богородица, и именно поэтому в ее честь в войсковой части построена эта часовня.

«Когда-то защиты у Девы Марии просили наши славные земляки – князь Василько Теребовлянский, основатель запорожского казачества Дмитрий Байда-Вишнивецкий, Северин Наливайко. Нынешнее поколение защитников Отечества, идя на воинскую службу, также будут просить у Девы Марии, чтоб она покрыла их своим омофором», – сказал командир полка.