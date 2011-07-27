В Луганском университете откроют Школу молодого политика

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко (ЛНУ) готовятся к открытию «Школы молодого политика». Планируется, что новая школа начнет действовать с осени этого года, сообщили УНИАН в пресс-службе вуза.

По словам президент ЛНУ Виталия КУРИЛО, «Школа молодого политика» - это проект, который создали специально для подготовки будущей политической элиты Украины. «По своей сути это клуб, который объединит молодежь, интересующуюся современной украинской политикой и тех людей, которые уже достигли определенных вершин в политических карьерах. В рамках проекта пройдет цикл встреч, которые помогут студентам лучше понять политические реалии», - сообщил он.

Как отметил В.КУРИЛО, базовой аудиторией проекта станут студенты исторического факультета специальности «Политология». Именно для этого контингента и задуман проект. Однако, двери в «Школу молодого политика» будут открыты каждому желающему.

К участию в проекте будут приглашены депутаты советов разного уровня и созывов, представители общественных организаций, работающих в сфере политического анализа и мониторинга, эксперты-политологи, а также представители органов государственной власти и СМИ. В рамках работы проекта запрещена политическая агитация. Все занятия в «Школе» будут открыты для посещения журналистов.