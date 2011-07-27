Глава сельсовета «уступил» - согласился брать взятку по частям

В Тернопольской области при получении взятки задержан председатель одного из сел Залещицкого района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, у бизнесмена, который хотел взять в аренду пруд, государственный служащий требовал 110 тыс. грн. Только при таких условиях, объяснил он, бизнесмен сможет претендовать на пруд площадью почти 5 га. После длительных переговоров сельский председатель согласился получить взятку частями.

При получении первых 60 тыс. грн. его в служебном кабинете задержали сотрудники управления борьбы с экономической преступностью.

В отношении задержанного областная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.