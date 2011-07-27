В США разоблачили серию фиктивных браков иммигрантов из РФ и Украины

Федеральное большое жюри суда в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) предъявило обвинение 14 подозреваемым в организации фиктивных браков для иммигрантов из России, Украины и стран Восточной Европы с целью получения ими вида на жительство в США.

Об этом сообщает сайт газеты Washington Post со ссылкой на прокурора Бенджамина ВАГНЕРА, передает РИА «Новости».

Обвинение было предъявлено после того, как в понедельник в своем доме в Сакраменто был арестован предполагаемый главарь преступной группировки 55-летний Сергей ПОТЕПАЛОВ.

По данным следствия, с 2002 года С.ПОТЕПАЛОВ и его сообщники организовали по меньшей мере девять фиктивных браков - именно столько эпизодов значится в обвинительном акте. Все же, как полагают власти, на счету группировки около 40 попыток обойти иммиграционное законодательство США.

"Мы говорим не об отчаявшихся людях, которые ищут лучшей жизни. Мы говорим о тех, кто на этом зарабатывает", - заявил представитель Министерства национальной безопасности Дэн ЛЕЙН.

Как сообщает газета, за возможность остаться в США иностранцы платили С.ПОТЕПАЛОВУ и его подельнику, 44-летнему Киту O'НЕЙЛУ 10 тыс. долл. Американцы, согласившиеся на фиктивный брак, получали вознаграждение в размере 5 тыс. долл.

Одиннадцать из 14 человек, которым предъявлены обвинения, находятся сейчас под стражей, остальные трое числятся в розыске. По американским законам, преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.