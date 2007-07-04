На Буковине подешевел хлеб, но подорожали соль, мука и гречка

На Буковине за последние 10 дней подешевел хлеб, но подорожали соль, мука и гречка. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга на потребительском рынке продовольственных товаров первой необходимости, которые ежедекадно проводит Государственная инспекция по контролю за ценами в Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН начальник Госинспекции по контролю за ценами Виктор ЛАЩАК, уровень розничных цен на хлеб на Буковине снизился за счет снижения с 22 июня оптово-отпускных цен на хлеб производства ОАО "Черновицкий хлебокомбинат", который является фактическим монополистом на рынке муки края. В частности, снижена оптово-отпускная цена на хлеб "Орильский" с 2,30 грн./кг до 2,24 грн./кг — на 2,6%.

Вместе с тем, произошел рост средних уровней розничных цен на муку пшеничную высшего сорта на 4,3% - до 2,17 грн./кг; гречишную крупу на 5,1% — до 4,56 грн./кг; сахар-песок на 3,2% —до 3,56 грн./кг; соль - на 3,6% и тому подобное.

По словам В.ЛАЩАКА, анализируя динамику цен, результаты проведенного мониторинга и ожидания потребителей на рынке продуктов питания, возможен “незначительный рост цен на крупы, мука и подсолнечное масло на предприятиях торговли, поскольку пока некоторые субъекты ведения хозяйства еще осуществляют реализацию "старых" запасов по низким ценам”.