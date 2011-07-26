В Генпрокуратуре создали "пожарную группу"

В центральном аппарате Генеральной прокуратуры по указанию руководителя ведомства создана постоянно действующая рабочая группа с целью осуществления ежедневного контроля за своевременным реагированием на факты нарушений правил пожарной безопасности, в том числе уголовно-правовыми мерами, обеспечения возмещения материального ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, прокурорам на места направлены письма-ориентировки по поводу активизации и усиления правозащитной деятельности в этой сфере.

Их особое внимание обращено на выполнение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и контроля требований закона при осуществлении профилактической работы с целью предупреждения возникновения пожаров.

На сегодняшний день по документам реагирования прокуроров к ответственности привлечено 236 служебных лиц органов МЧС и Госагролесхоза, которые неподобающе исполняли свои служебные обязанности по вопросам пожарной безопасности.

Межрайонной природоохранной прокуратурой Одесской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц Нижнеднестровского национального природного парка, из-за служебной небрежности которых на территории этого объекта природно-заповедного фонда возникло 9 пожаров, что привело к уничтожению флоры и фауны. Нанесенный заповедным территориям ущерб составляют более 39 млн. грн.

Продолжаются проверки по фактам пожаров на сельхозугодьях общей площадью 7,3 га в Токмакском районе Запорожской области и Голованевском районе Кировоградской области.