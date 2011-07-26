Военнослужащим ЧФ вернули украденные деньги

Российским военнослужащим и вольнонаемным гражданам Украины, работающим на Черноморском флоте РФ, вернули похищенные у них в ночь с 16 на 17 июля мошенническим путем деньги с зарплатных карт ВТБ Банка.

Об этом Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании рассказал директор отделения «Севастопольская региональная дирекция ВТБ» Геннадий КАКОВКИН.

Ранее СМИ сообщали, что при помощи специальных считывающих устройств преступникам удалось снять значительные суммы денег с личных счетов данных категорій граждан. Как добавил Г.КАКОВКИН, всего пострадало около 130 владельцев пластиковых карт, «с которых были сняты некоторые средства». По словам директора, «банк уже принял решение, карточки все перевыпущены, и в дальнейшем будут перевыпущены все пластиковые карточки, чтобы обезопасить их от таких действий».

Как добавил директор, «была предпринята блокировка нескольких тысяч карточек. Это сделано для того, чтобы те карточки, которые, скажем так, попали в зону риска, человек ничего там не потерял, и денежные средства он может снимать через кассу банка». Кроме того, отметил Г.КАКОВКИН, «на всех банкоматах установлена защитная аппаратура, которая, может быть, не на 100 процентов, но обезопасит довольно сильно».

По утверждению Г.КАКОВКИНА, «правлением банка принято решение - все деньги, со всеми комиссиями, людям уже возвращены на карточки».