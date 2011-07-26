Молния ударила 9-летнего мальчика в плечо

В Житомирской области с начала лета возникло 35 пожаров зданий и сооружений, вызванных разрядами молний.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Житомирской области.

Так, вчера, 25 июля, в кардиологическое отделение одной из житомирских больниц был доставлен 9-летний мальчик. Разряд молнии ударил ребенка в правое плечо, что повлекло сбой работы сердца. К пострадавшему срочно вызвали «скорую помощь» и ребенок был доставлен в больницу, где сейчас и находится.

Кроме того, сообщили в ГУ МЧС, 19 июля в Житомирском районе от поражения молнией погибла женщина и был травмирован ее муж, а 21 июля возле села Городок Ружинского района молния убила 21-летнего парня.